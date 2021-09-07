CoronaVac дає жінкам кращий захист, ніж чоловікам: нове дослідження
Джерело:MedRxiv
Вакцинація проти коронавірусної хвороби препаратом CoronaVac забезпечило жінок більш стійким захистом від важкого перебігу хвороби. Тоді як чоловіки отримали на 20% менший захист.
Вчені проаналізували імунну відповідь від CoronaVac
Результати представили китайські фахівці з медичного університету в провінції Цзянсу. У дослідженні брали участь 476 людей.
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Зокрема, пацієнти були госпіталізовані внаслідок важкого перебігу COVID-19, усі вони були інфіковані штамом Дельта.
Результати дослідження показали:
- жінки, які були вакцинації двома дозами препарату CoronaVac були на 100% захищені від тяжкого перебігу COVID-19.
- При цьому у чоловіків цей показник виявився трохи нижчим – всього 81%.
Варто додати, що у людей, які отримали лише одну дозу препарату, такого захисту від COVID-19 не спостерігалося.
- на 65,9% – проти симптоматичного перебігу COVID-19;
- на 87,5% – в запобіганні госпіталізації;
- на 90,3% – в запобіганні переведення до реанімації;
- на 86,3% – проти смерті від ускладнень.
До слова, на тижні виробник препарату Sinovac Biotech заявив, що бустерна доза їх вакцини проти коронавірусу підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта. Ефективність вакцини у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.
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