CoronaVac дає жінкам кращий захист, ніж чоловікам: нове дослідження

7 вересня 2021 , 16:00
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Джерело:

MedRxiv

Вакцинація проти коронавірусної хвороби препаратом CoronaVac забезпечило жінок більш стійким захистом від важкого перебігу хвороби. Тоді як чоловіки отримали на 20% менший захист.

Вчені проаналізували імунну відповідь від CoronaVac

Результати представили китайські фахівці з медичного університету в провінції Цзянсу. У дослідженні брали участь 476 людей. 

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Зокрема, пацієнти були госпіталізовані внаслідок важкого перебігу COVID-19, усі вони були інфіковані штамом Дельта.

Результати дослідження показали:

  • жінки, які були вакцинації двома дозами препарату CoronaVac були на 100% захищені від тяжкого перебігу COVID-19.
  • При цьому у чоловіків цей показник виявився трохи нижчим – всього 81%.

Варто додати, що у людей, які отримали лише одну дозу препарату, такого захисту від COVID-19 не спостерігалося.

 
Вакцина Sinovac ефективна: 
  • на 65,9% – проти симптоматичного перебігу COVID-19;
  • на 87,5% – в запобіганні госпіталізації;
  • на 90,3% – в запобіганні переведення до реанімації;
  • на 86,3% – проти смерті від ускладнень.
 

До слова, на тижні виробник препарату Sinovac Biotech заявив, що бустерна доза їх вакцини проти коронавірусу підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта. Ефективність вакцини у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.

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Автор: Анастасія Лукашевська