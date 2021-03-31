CoronaVac уже тиждень в Україні: чому не почали вакцинацію препаратом

Першу партію вакцини китайського виробника CoronaVac, яку привезли в Україну 25 березня, досі не можна використовувати, станом на 31 березня.

Чому затримують використання вакцини CoronaVac

Держпідприємству "Медичні закупівлі" не надали усіх необхідних документів. Ці документи компанія-постачальник "Лекхім" мала надати за 3 дні до постачання вакцини. Тобто, 22 березня.

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Які саме документи потрібні:

У пакеті документів мали бути рахунок-фактуру, сертифікат якості, документи про зберігання, макет пакування, реєстрацію від МОЗ та прекваліфікацію ВООЗ або ж однієї з країн, чиї реєстрації вакцин визнає Україна (наприклад, США, Канади, Японії).

Зверніть увагу! Без цього пакету вакцини в Україні юридично немає.

Позиція ДП та "Лекхім"

Такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП "Медзакупівлі України" готове перевірити та надати підтвердження чи зауваження до них у межах строків, визначених договором",

– йдеться у повідомленні Медзакупівель.

У компанії "Лекхім" заявляли, що Медзакупівлі раніше не надали відповіді, що готові прийняти препарат. А запит вони направляли буцімто 4 березня.

Як діє вакцина CoronaVac Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

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Потрібний аналіз препарату

У Медзакупівлях кажуть, що постачальник повинен провести лабораторний аналіз продукції – це може тривати до 14 днів. Водночас головний санлікар Віктор Ляшко каже, що це займе 10 днів.

Що відомо про постачання CoronaVac

Першу партію у 700 тисяч доз мали привезти ще до 6 березня. Але партію 215 тисяч доз отримали 25 березня.

Відтак, компанія "Лекхім" повинна сплатити штраф – пеня складає 0,1% за кожен день затримки партії. А з ціною у 504 грн за флакон, пеня за ці 215 тисяч доз уже перевалила за 2 млн. А на решту доз – якщо їх не привезуть до 2 квітня – уже нарахують 7% пені.

Ще у лютому 2021-го НАБУ розпочало розслідування про можливу закупівлю вакцин Sinovac за завищеною вартістю.

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що це справа нічим не закінчиться.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу