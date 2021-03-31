CoronaVac уже тиждень в Україні: чому не почали вакцинацію препаратом

Джерело:VoxCheck
Першу партію вакцини китайського виробника CoronaVac, яку привезли в Україну 25 березня, досі не можна використовувати, станом на 31 березня.
Держпідприємству "Медичні закупівлі" не надали усіх необхідних документів. Ці документи компанія-постачальник "Лекхім" мала надати за 3 дні до постачання вакцини. Тобто, 22 березня.
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У пакеті документів мали бути рахунок-фактуру, сертифікат якості, документи про зберігання, макет пакування, реєстрацію від МОЗ та прекваліфікацію ВООЗ або ж однієї з країн, чиї реєстрації вакцин визнає Україна (наприклад, США, Канади, Японії).
Зверніть увагу! Без цього пакету вакцини в Україні юридично немає.
Такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП "Медзакупівлі України" готове перевірити та надати підтвердження чи зауваження до них у межах строків, визначених договором",
– йдеться у повідомленні Медзакупівель.
У компанії "Лекхім" заявляли, що Медзакупівлі раніше не надали відповіді, що готові прийняти препарат. А запит вони направляли буцімто 4 березня.
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У Медзакупівлях кажуть, що постачальник повинен провести лабораторний аналіз продукції – це може тривати до 14 днів. Водночас головний санлікар Віктор Ляшко каже, що це займе 10 днів.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу