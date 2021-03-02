Загалом згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією COVAX Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.

Загалом на першому етапі вакцини отримають 142 країни, які приєдналися до цієї ініціативи. До травня буде розподілено 237 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та 1,2 мільйона доз вакцин Pfizer.

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Скільки отримає вакцин проти COVID-19 Україна:

Україна в рамках COVAX отримає 1,78 мільйона доз вакцин від коронавірусу від AstraZeneca, які будуть виготовлені на власних потужностях компанії.

від коронавірусу від AstraZeneca, які будуть виготовлені на власних потужностях компанії. Також будуть доставлені і 117 тисяч доз вакцини від американської компанії Pfizer.

Що таке COVAX Це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом. Доставкою, закупівлею та логістикою вакцин займається агентство ООН UNICEF. Закуповують препарати за кошти меценатів та благодійників.

Зверніть увагу! У рамках COVAX планують вакцинувати щонайменше 20% населення в усіх країнах світу. Ці вакцини країни отримають безкоштовно.

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Домовленості України

Україна домовилася про постачання понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу різних виробників.

Першу партію з 500 тисячами доз вакцини компанії AstraZeneca отримали 23 лютого. Очікують ще 1,5 мільйона доз цієї самої компанії.

Також уряд придбав 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії NovaVax і майже 2 мільйони доз вакцини китайської компанії Sinopharm.