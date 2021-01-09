В Сінгапурі засудили до п'яти місяців ув'язнення жінку, яка приховала свої зустрічі зі знайомим чоловіком від органів охорони здоров'я, що відстежують контакти під час пандемії COVID-19.

В Сінгапурі засудили 65-річну О Бі Хіок до 5 місяців, у якої виявили коронавірус в лютому 2020 року. Про це повідомляє видання Straits Times.

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До того, як жінка отримала позитивний результат, вона п'ять разів зустрічалася у лютому з 72-річним чоловіком, Лімом Кіанг Хонгом. Згодом у березні у нього також підтвердили коронавірус, але захисники запевняють, що його інфікувала не Хіок.

Жінка розповіла, що зустрічалася з Лімом щовівторка та щочетверга на обіді, вечері чи щоб просто випити чай, поки чоловік О Бі Хіок грав у бадмінтон. Жінка хвилювалася, що її сім'я подумає, що у неї роман, якщо вона розповість про ці побачення. Відтак коли вона потрапила до лікарні, то попросила Хонга зберігати їхні зустрічі в таємниці.

Суддя назвав причину для приховування контактів "егоїстичною" і наголосив, що суспільні інтереси мають бути на першому місці.

Органи охорони здоров'я дізналися про ці "таємні" зустрічі після того, як проаналізували телефонні дзвінки, виписки з банківських рахунків, інформацію про паркування та записи з камер відеоспостереження. Згодом жінка зізналася у зустрічах.

У Сінгапурі діють дуже жорсткі обмеження для запобігання COVID-19

У Сінгапурі людям, які приховали контактних осіб, може загрожувати до 6 місяців ув'язнення або 10 тисяч доларів штрафу.