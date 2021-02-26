У Чернівецькій області стрімко зросла захворюваність на COVID-19. Зокрема, кількість виявлених випадків збільшується кожного дня.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що в області також зростає кількість хворих, які потребують госпіталізації через коронавірус. За її словами, від початку пандемії на Буковині ще не фіксували більше ніж 600 випадків захворюваності, як це було впродовж 25 лютого.

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Гусак зазначила, що в області розгортають додаткові ліжка з підведеним киснем для надання допомоги хворим на COVID-19. Вона розповіла, що наразі близько 60% ліжок вже зайняті.

Ми реагуємо на ситуацію щодо прийняття оперативних обмежувальних заходів та готовності медичної системи реагувати,

– наголосила заступниця голови ОДА.

Чи вплинуть нові обмеження на бізнес

Як зазначила Гусак, карантинні обмеження для області були поетапними. Зокрема, спершу обмежили роботу закладів громадського харчування до 20:00. Втім, за словами заступниці голови ОДА, якщо б ці карантинні обмеження виконували впродовж останнього тижня, то, можливо, не довелося б їх тепер закривати на 14 днів.

"Однак ми бачили ситуацію, коли роботу за зачиненими дверима продовжували й святкували різні родинні свята. Також були великі скупчення жителів Буковини в окремих закладах харчування", – розповіла вона.

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Гусак заявила, що цього разу на Буковині не обмежили роботу великої частини бізнесу. Зокрема, в області не закрили ринки, салони краси та спортзали.

Ми неодноразово зверталися з закликами виконувати елементарні карантинні правила й тоді б нам не прийшлося нічого обмежувати,

– наголосила вона.

Як заявила Гусак, в області не закриватимуть й дитячі садоки, щоб не створювати незручності для батьків. Заступниця голови ОДА додала, що представники бізнесу також мають бути відповідальними за дотримання карантинних обмежень.

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