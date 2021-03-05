Вештатися вулицями заборонено, закрито майже все: обмеження через колапс з COVID-19 у Чехії

У Чехії зараз критична смертність через коронавірус. Тож у країні діють жорсткі обмеження – просто так пересуватися вулицями заборонено і майже все зачинено.
Крім цього, треба постійно носити респіратори на вулиці. Про це розповіла журналістка, яка мешкає у Празі, Ірина Ромалійська. Вона додала, що у порівнянні з Україною, карантин у Чехії набагато жорсткіший.
До теми Чехія просить сусідні країни прийняти пацієнтів з COVID-19
Які обмеження є у Чехії
Довідка
- з 9 вечора до 5 ранку діє комендантська година – на вулицю виходити не можна. Винятки – повернення з роботи або візит до лікаря, тощо;
- пересуватися вулицями просто так – заборонено також. Якщо зупиняє патруль – обов'язково запитує про мету пересування містом. Якщо причина не поважна, то можуть оштрафувати;
. Штраф за порушення карантину у Чехії складає майже 400 крон (приблизно 500 гривень).
- перебувати на вулицях можна лише в респіраторах, навіть якщо ти перебуваєш один (звичайні медичні маски не підійдуть);
- майже все зачинено, працюють лише продуктові магазини, банки, заправки, магазини з квітами та товари для домашніх улюбленців.
Працює також громадський транспорт. Його не зупиняли ніколи за час всього карантину попри жорсткий локдаун,
– розповіла журналістка.
Вона також додала, що, звісно, не всі чехи добре ставляться до таких заборон і навіть виходили на мітинги. Попри це, навіть мови не може бути про те, щоб якісь заклади працювали підпільно.
Дивіться відео: які обмеження зараз діють у Чехії
Коронавірус в Чехії: що відомо
- За даними Міністерства охорони здоров'я країни, станом на ранок 5 березня, госпіталізації потребували 8 135 пацієнтів з коронавірусом, серед них 1 735 потребують інтенсивної терапії.
- Кількість померлих перевищила 20 тисяч людей. За кількістю померлих на 100 тисяч населення Чехія поступається лише Гібралтару та Сан-Марино (де живе менш як 100 тисяч), йдучи врівень з Бельгією.