Багато пацієнтів у важкому стані: інфекціоністка розповіла про COVID-19 у Чернівцях

У Чернівецькій області ситуація із захворюваність на COVID-19 є складною. Зокрема, багато пацієнтів переносять хворобу у важкому стані.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко розповіла, що кисневі точки у медичних закладах повністю заповнені. За її словами, через це наразі немає додаткових місць, де можна надати допомогу з киснем в інфекційному відділенні обласної лікарні.

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Кобевко зазначила, що багатьох хворих переміщають та переключають на кисневі концентратори. Водночас ситуація в області є непростою, адже багато пацієнтів перебувають у важкому стані. Як зазначила інфекціоністка, кількість ліжок часто збільшують лише "на папері" і від неї відраховують відсоток заповненості.

Однак це неправильно, адже ліжко без кисню і без допомоги медиків, тобто там де не розрахована кількість медичного персоналу, але збільшена кількість ліжок, нічим пацієнту не допоможе,

– наголосила лікарка.

Інфекціоністка зазначила, що впродовж березня – листопада 2020 року було лише 4 точки з киснем. Вона розповіла, що це була дуже складна ситуація, адже не було можливості надавати якісну медичну допомогу.

Чи готові медики вакцинуватися

Кобевко розповіла, що в Чернівецькій області багато медиків відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Усе через те, що деякі представники місцевої влади заявили про неготовність вакцинуватися.

"Їхня відмова призводить до того, що лікарі мають сумнів". – зазначила лікарка.

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Станом на 17 лютого, від хвороби одужали понад 42 тисячі пацієнтів.

На жаль, померли 932 людини.