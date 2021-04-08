У більшості регіонів України фіксують спалах захворюваності на COVID-19. Зокрема, з 9 квітня Запорізька та Хмельницька області також потраплять до червоної зони карантину.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що наразі ситуація з COVID-19 в області є доволі складною. Від початку березня у регіоні фіксують стрімкий ріст хворих на коронавірус.

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У лікарнях збільшили кількість ліжок

За словами Симчишина, в області приблизно в 5 разів збільшили кількість місць у лікарнях. Завдяки цьому ліжок у медичних закладах вистачає. Однак він зазначив, що медики надзвичайно втомлені та вже місяць працюють у підвищеному темпі.

Обмеження, які ми нещодавно запроваджували, були необхідні для того, щоб лікарі могли впоратися з величезним навантаженням у медзакладах,

– заявив мер міста.

Які обмеження ввели

Симчишин зазначив, що в регіоні певною мірою обмежили роботу працівників ринків, але вони можуть працювати на виніс та за допомогою онлайн-замовлень.

Водночас транспорт перевели у режим спецперевезень, однак вимоги щодо перепусток немає. Для проїзду достатньо показати довідку з місця роботи.

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Мер Хмельницького розповів, що в регіоні ввели обмеження для перевезення пільгових категорій. Зокрема, правом безкоштовного проїзду вони можуть скористатися лише впродовж 10:00 – 16:00 години.

Симчишин також додав, що роботу дитячих садків не обмежували.

Яка ситуація у Запорізькій області

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух зазначив, що карантинні обмеження, які нещодавно вводили у регіоні, не допомогли впоратися зі спалахом захворюваності на COVID-19. Через це область віднесли до червоної зони карантину.

Що заборонять в регіоні

За словами Старуха, через посилення карантинних обмежень на Запоріжжі пропонують ввести обмеження щодо громадського транспорту. На його думку, для проїзду варто запровадити спецперепустки, аби зменшити скупчення людей.

Люди, на жаль, трохи розслабилися і в транспорті інколи не дотримуються маскового режиму,

– розповів голова ОДА.

Старух заявив, що через це в області посилять контроль щодо носіння масок.

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Кількість місць у лікарнях збільшуватимуть

Голова Запорізької ОДА розповів, що у Запорізькій області введуть 230 додаткових ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих. Однак він вважає, що наразі дуже важливим питанням є те, чи вистачить медиків.

За його словами, може скластися ситуація, коли місця у медзакладах будуть, а лікувати пацієнтів не буде кому. Він додав, що саме тому зараз варто вводити жорсткі карантинні обмеження.

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