7 травня на Гоа встановили новий рекордний показник позитивних результатів тестів на COVID-19 – 51,4%. Загалом у штаті провели близько 690 360 досліджень на коронавірус.

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У МОЗ показали, що найближчим часом на Гоа доведеться запровадити локдаун. Система охорони здоров'я штату перевантажена і є проблеми з постачанням кисню.

У штаті покращили можливості тестування, аби не довелося чекати, поки хтось проявить симптоми. Також на Гоа закуповують обладнання для проведення секвенування генома та виявлення нових штамів COVID-19.

7 травня на Гоа почала надходити допомога з інших штатів і країн. Митне агентство Гоа відзвітувало про отримання "першої партії кисневих концентраторів", а ще вакцин від COVID-19 і наборів для тестування на коронавірус.

Окрім цього, у штаті побудували нові центри й відділення інтенсивної терапії для лікування пацієнтів.

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