У Китаї вперше за 8 місяців зафіксували смерть через COVID-19. Однак наразі правдивої інформації щодо цього від місцевої влади немає.

У Китаї дуже обережно ставляться до витоку інформації щодо нещодавньої смерті від коронавірусу. Про це розповів житель Шанхаю Костянтин Бегінін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, реакція влади на смерть була миттєвою. Зокрема, у Шанхаї почали посилювати заходи безпеки – у торговельних центрах та супермаркетах тепер просять носити маски.

Якщо влітку та восени було спокійно й всі змирилися, що Китай переміг коронавірус, то зараз у провінції Хебей почалися випадки інфікування,

– розповів місцевий житель.

За його словами, наразі у провінцію обмежили в'їзд. Однак у Шанхаї поки спокійно. Він також розповів, що зайти у торговельний центр без захисної маски не вдасться. Потрібно буде шукати магазин поблизу та купити її.

Довідка. У Китаї вперше від травня 2020 року помер пацієнт з коронавірусом. Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР повідомив, що пацієнт помер в провінції Хебей від ускладнень, спровокованих SARS-CoV-2. Детальніше про це – читайте тут.

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За словами Бегініна, попри посилення обмежень, заклади освіти працюють. Втім, там тепер ретельніше дотримуються заходів безпеки. Зокрема, мовиться про зберігання безпечної дистанції, а також використання масок та антисептиків.