COVID-19 в Ляшка – антиреклама вакцинації, – лікар-імунолог про неефективність препарату

Головного санітарного лікаря Віктора Ляшка вже вакцинували від коронавірусу, однак він заразився. Варто зазначити, що йому ввели лише одну дозу вакцини, а препарат діє після двох щеплень.

Таку думку висловив лікар-імунолог Борис Донськой у ефірі програми "Між іншим". Він зазначив, що виробник гарантує свою ефективність після повторного введення препарату.

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Коронавірус після вакцинації

Донськой підкреслив, що хвороба Віктора Ляшка – це дуже погана реклама вакцинації. Він наголосив, що передбачити рівень захисту людини після першої дози – неможливо.

Краще б вони на камеру тоді цього не робили, щоб не було такої антиреклами. Однак ми знали про те, що людина після вакцинації може потенційно захворіти,

– запевнив лікар.

За його словами, кількість людей, що захворіє після вакцини, може бути 10 – 20%. Втім він наголосив, що в будь-якому випадку у всіх інфікованих перебіг захворювання буде гарантовано легшим.

Ефективність препарату

Втім, за його словами, це справді недолік щеплення, якщо воно має ефективність менш як 90%. Донськой зауважив, що вакцина розроблялась швидко, бо потреба в ній висока, тому ми маємо прийняти недостатню ефективність препаратів.

Донський вважає, що "не треба гадати, треба відкривати інструкцію виробника". У ній ефективність декларують після другого введення препарату, а всі інші варіанти розробники вакцини не можуть ані гарантувати, ані спрогнозувати.



Вакцинація від коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу