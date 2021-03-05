COVID-19 може стати ендемічною хворобою: чи повернемося ми до нормального життя

Хоч наразі людство й побоюється нових штамів COVID-19 та можливої третьої хвилі захворювання, рівень зараження, однак, падає в усьому світі. Вірус втрачає силу чи нарешті дають ефект обмежувальні заходи – однозначно незрозуміло, проте фахівці вже прогнозують: ця хвороба може стати ендемічною. Розповідаємо, що це означає і чи йдеться про повне приборкання пандемії.

Що таке ендемічна хвороба?

У опитуванні понад 100 імунологів, дослідників інфекційних хвороб та вірусологів, проведеному Nature Portfolio, майже 90% фахівців заявили, що SARS-Cov-2 (вірус, що викликає COVID-19) стане ендемічним. Таким як, наприклад, грип.

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Хвороба вважається ендемічною, коли вона регулярно зустрічається серед певних груп населення або в певній географічній зоні й постійно підтримується на базовому рівні без зовнішніх входів. Ендемічність означає передбачуваність та керованість. Такі захворювання часто протікають легше, але не завжди. Наприклад, в США грип щорічно спричиняє до 800 тис. госпіталізацій та 61 тис. смертей.

До прикладу, ендемічним захворюванням був поліомієліт. Вітряна віспа ендемічна у всьому світі, ВІЛ – у США, ебола – у Конго, а малярія – у різних частинах Африки, Азії та Латинської Америки.



Хвороба може залишитися з нами назавжди, проте її перебіг буде легшим / Фото Getty Images

Так, COVID-19 стане п'ятим коронавірусом, який досягнув ендемічного стану. Інші чотири викликають застуду і надають короткочасний імунітет, який триває близько року. Нещодавно опубліковане дослідження вказує, що імунітет проти COVID-19 також може тривати щонайменше 8 місяців.

Вчені з Лондонської школи тропічної гігієни диференціюють епідемічні та ендемічні захворювання. Перші описують як такі, що спричиняють вищий рівень смертності та більше поширення, ніж ендемічні: через відсутність клінічного досвіду та знань, а також – вродженої патогенності. Коли нові захворювання стають ендемічними, вони перетворюються на "більш толерантні" й відповідальність за їх поширення значною мірою переходить від державних органів до окремих осіб.

Хвороба, яка стає ендемічною, вимагає від суспільства змиритися з нею. І, чим швидше ми визнаємо COVID-19 таким, тим швидше зможемо подолати цю нестримну істерику,

– зазначають вчені.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, зрештою цей вірус буде загрожувати нам не більше, ніж звичайна застуда.



Вакцинація значно прискорить перехід вірусу до ендемічного стану / Фото Getty Images

Терміни, скільки часу потрібно для досягнення такого роду ендемічного стану, залежать від того, наскільки швидко поширюється хвороба і як швидко виконується вакцинація,

– пояснила The New York Times докторантка Університету Еморі в Атланті Дженні Лавін.

Залежно від того, наскільки швидко поширюється вірус, а також від сили та тривалості імунітету, щоб стати ендемічним COVID-19 знадобиться від декількох років до десятиліть. Без вакцини ендемічного статусу вірусу можна досягти, однак ціною колективного імунітету буде широке поширення хвороби та смерті.

Вакцини повністю змінюють це числення: чим швидше люди будуть щеплені, тим краще. Ефективне розповсюдження вакцинації може скоротити вказані вище терміни до року, а то й до шести місяців.

Як це вплине на наше повсякденне життя?

COVID-19 може залишитися ще одним вірусом, з яким нам доведеться жити, але соціальне дистанціювання та носіння масок на такому рівні, як сьогодні, не буде постійним, пише CNBC з посиланням на професорку Інституту імунології La Jolla Еріку Оллманн Сафір.

Водночас тести на визначення наявності чи відсутності вірусу, швидше за все, стануть нормальним аспектом нашого життя. При цьому поширеними будуть більш доступні та недорогі їх варіанти.



Як швидко суспільство повернеться до стану нормальності?

Експертка також констатує, що вакцина виявилася більш ефективною, ніж очікувалося. І це значно вплине на повернення суспільства до певного рівня нормальності.

Поки люди продовжують вакцинуватися, рівень інфекції протягом весни та літа різко знизиться,

– зазначив колишній уповноважений з питань харчових продуктів та медикаментів (США), лікар Скотт Готліб.

Якщо COVID-19 продовжить поширюватися, то, швидше за все, його перебіг стане менш важким. Як правило, з кожною наступною інфекцією у людини розвивається сильніша імунна відповідь. Тобто, зрештою, це буде переноситися, як звичайна застуда. Хоча й остання може мати важкі наслідки чи навіть спричинити смерть у певних випадках.

Як часто доведеться робити щеплення?

Поки що однозначної відповіді на це питання немає – у світі вакцинація триває лише декілька місяців, а цього недостатньо, щоб робити висновки про тривалість імунітету. Однак, щорічні щеплення можуть стати нормою, подібно до того, як зараз працює вакцинація проти грипу. Враховуючи мутацію вірусу, у виробників вакцин може з'явитися необхідність оновлювати препарати, щоб вони залишалися дієвими проти різних штамів вірусу.

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Генеральний директор Johnson & Johnson Алекс Горський заявив, що регулярна вакцинація проти COVID-19 може бути необхідною щонайменше протягом кількох наступних років – поки захворювання не вдасться взяти під контроль.

При цьому вчені запевняють: навіть якби існувала вакцина проти COVID-19, яка точно б надавала довготривалий імунітет, і її отримали б багато людей, викорінення вірусу в цій ситуації – далеко не гарантоване. Такі зусилля зайняли б роки й були б надзвичайно дорогими.

Для повного викорінення вірусу потрібна велика глобальна координація, якої на цей час просто немає. У нас є вакцина, яка працює, але у нас немає політичної, соціальної та економічної структури, щоб розподілити її порівну по всьому світу,

– зазначає The Scientist професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Грехем Медлі.

У звіті, опублікованому The Economist, прогнозують, що основна маса дорослого населення розвинених країн вакцинується до середини 2022 року. Однак, цей графік розширюється на початок 2023 року для багатьох країн із середнім рівнем доходу та навіть до 2024 року для деяких країн із низьким рівнем доходу.

Ймовірність жорстких локдаунів у майбутньому

Фахівці Американського інституту економічних досліджень наголошують, що жорсткі обмеження були необхідні передусім для того, щоб не сталося колапсу медичної системи. Наразі ж, навіть якщо заблокувати суспільство на тижні чи місяці, ситуація не зміниться – вірус не зникне. Тут також визнають: COVID-19 стане ендемічною хворобою і це потрібно прийняти. І локдаун ніяк не змінить траєкторію поширення вірусу.

Попри численні жорсткі карантинні заходи, включаючи обмеження на поїздки між країнами, що мало б призупинити зростання кількості нових випадків, COVID-19 підтримує постійну присутність фактично в усьому світі.

Однак, як вказує директор Wellcome і член Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій у Великій Британії Джеремі Фаррар, життя з цим вірусом не означає, що ми не зможемо його контролювати. Важливо засвоїти уроки 2020 року і діяти швидко – кожен день має значення.