Про це повідомив директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко. І додав, що те, як розвиватиметься вірус – передбачити неможливо.

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Наразі вчені продовжують вивчати Дельта-штам. Виявилося, що цей варіант ще заразніший завдяки тому, що відбулися дві нібито незначні мутації, на які спочатку не звертали увагу.

На превеликий жаль, вірус може стати ще більш агресивним, можуть з'явитися варіанти мутацій, які будуть більш небезпечними, які будуть призводити до більшої летальності. Можуть бути і такі, що призведуть до меншої летальності,

– пояснив Комісаренко.

Крім цього, Дельта фактично витіснив всі інші варіанти штамів. За словами науковця, він, можливо, не такий небезпечний, як деякі з видів недуги, але він є більш контагіозним, тобто заразним.

Чи допоможуть вакцини

Академік розповів, що вчені працюють над розробкою нових препаратів. Однак раніше винайдені вакцини поки досить ефективні.

"Вакцини були зроблені проти первинного варіанту коронавірусу, тому, звичайно, вони менш ефективні проти нових варіантів. Вони досить ефективні проти штамів Альфа, Бета, Гамма, і вони ефективні досі проти Дельта. Це не ставить під сумнів важливість вакцинації", – підкреслив він.​