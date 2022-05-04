COVID-19 нагадав про себе з новою силою: по всьому світу новий спалах захворюваності

Лише за останні 2 тижні з 18 квітня до 1 травня у світі зафіксували більш ніж 9 мільйонів випадків захворювання на коронавірус.

МОЗ закликає українців вакцинуватися проти коронавірусу тих, хто ще цього не зробив. Також досі можна записатися на бустерну дозу вакцини, повідомляє 24 канал.

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Так ви допоможете українським медикам, які наразі повинні рятувати поранених внаслідок війни, яку розв'язала Росія.

Через постійні обстріли та бойові дії, точну кількість хворих на коронавірус в Україну визначити неможливо. Але наразі зростає захворюваність в тих країнах, куди найчастіше вимушено переселяються українці.

Кількість нових COVID-хворих в країнах з 18 квітня по 1 травня

Польща – 11 497 ;

; Румунія – 12 464 ;

; Словаччина – 22 121 ;

; Молдова – 555;

555; Угорщина – 21 537 ;

; Німеччина – 1 377 мільйона ;

; Чехія – 23 703;

23 703; Болгарія – 7 524 ;

; Словенія – 13 160;

13 160; Австрія – 91 689 ;

; Нідерланди – 31 533 ;

; Хорватія – 9 465 ;

; Чорногорія – 1 074;

1 074; Греція – 90 454 ;

; Іспанія – 233 938 ;

; Італія – 792 703;

792 703; Португалія – 134 315 ;

; Франція – 873 839 ;

; Бельгія – 83 485 ;

; Туреччина – 38 636 ;

; Ізраїль – 46 102;

46 102; Грузія – 2 126 ;

; Латвія – 8 837 ;

; Литва – 9 048;

9 048; Естонія – 4 730;

4 730; Швейцарія – 50 982 ;

; Швеція – 4 921 ;

; Данія – 18 704;

18 704; Фінляндія – 73 430;

Зауважимо, що у багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Для відвідування публічних місць може знадобитися доказ вакцинації.

Чи можна зробити щеплення за кордоном

Якщо ви ще не вакцинувалися проти коронавірусу, ви можете зробити щеплення в країні, у якій перебуваєте. У більшості країн записатися на щеплення можна онлайн або за номером телефону.

Раніше ми зробили "шпаргалку" щодо запису на вакцинацію в країнах, куди найчастіше вимушено переселяються українці.