У північних регіонах Італії знову посилили карантин через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Жорсткіші обмеження будуть у Ломбардії та П'ємонті. Зокрема, вони діятимуть у Турині та Мілані.

Про посилення карантину вже з 1 березня оголосив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанса.

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І Ломбардію, і П'ємонт віднесли до так званої помаранчевої зони. Також сюди потрапила і одна з областей центральної Італії – Марці. До "червоної зони" віднесли Молізе та Базілікату.

Саме у Базілікаті виявили найвищий рівень інфікування цього тижня. А у Молізе 33 муніципалітети вже до цього часу були у червоній зоні.

Які обмеження встановили:

Не працюватимуть заклади громадського харчування,

Встановлено обмеження на вільне пересування громадян – зокрема, під забороною виїзд з міст.

У червоній зоні закриють школи – учні навчатимуться дистанційно.

Також у червоній зоні люди зможуть виходити з дому лише задля того, аби потрапити на роботу чи навчання, а також за надзвичайних обставин.

Сардинія – у білій зоні

Цікаво, що у так звану білу зону – з найменш загрозливою ситуацією – потрапила Сардинія. Тут знову стануть доступними для відвідувачів спортзали, басейни, театри та лижні курорти

Зверніть увагу! Через пандемію режим надзвичайної ситуації в Італії продовжили до кінця квітня 2021 року.