COVID-19 не залишає Італію у спокої: в країні знову посилили карантин

Джерело:The Local Italy
У північних регіонах Італії знову посилили карантин через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Жорсткіші обмеження будуть у Ломбардії та П'ємонті. Зокрема, вони діятимуть у Турині та Мілані.
Про посилення карантину вже з 1 березня оголосив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанса.
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І Ломбардію, і П'ємонт віднесли до так званої помаранчевої зони. Також сюди потрапила і одна з областей центральної Італії – Марці. До "червоної зони" віднесли Молізе та Базілікату.
Саме у Базілікаті виявили найвищий рівень інфікування цього тижня. А у Молізе 33 муніципалітети вже до цього часу були у червоній зоні.
Цікаво, що у так звану білу зону – з найменш загрозливою ситуацією – потрапила Сардинія. Тут знову стануть доступними для відвідувачів спортзали, басейни, театри та лижні курорти