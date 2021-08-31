Фахівці зібрали дані з Глобального реєстру дітей з раковими захворюваннями та COVID-19. Вчені проаналізували медичні карти 1,5 тисячі дітей до 19 років з різними онкозахворюваннями, інфікованих коронавірусів. Вони проходили лікування в 131 лікарні 45 країн світу.

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Які види раку найнебезпечніші при COVID-19

Найчастіше COVID-19 заражалися діти з гострою лімфобластною лімфомою і лейкозом – на них припала половина випадків інфекції.

Госпіталізація була потрібна 65% пацієнтів, у 20% інфекція протікала у важкій формі, а 17% потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Факторами ризику тяжкого перебігу хвороби були інтенсивне лікування раку, низька кількість імунних клітин в крові.

Результати також показали, що діти з онкозахворюваннями схильні до значного ризику смерті від COVID-19 в порівнянні зі здоровими однолітками – в середньому 4% проти 0,01-0,7%.

Гроші мають значення

Автори дослідження відзначили, що показники тяжкості інфекції та смертності від COVID-19 у дітей з онкозахворюваннями значно відрізнялися в залежності від економічного становища країни. Так, в державах з низьким і середнім рівнем доходів ризик важкого перебігу хвороби у таких пацієнтів був майже в 6 разів вищим, ніж у дітей з раком в багатих країнах.

Відтермінування лікування

На відміну від дорослих пацієнтів, у дітей з онкозахворюваннями та COVID-19 не було жодного зв'язку статі з тяжкістю захворювання і смертністю – ризики були однаковими у хлопчиків і у дівчаток.

Дослідження показало також, що коронавірус завдав серйозного удару по плановому лікуванню дітей: у 56% терапія була скоригована у зв'язку із зараженням, ще у 45% дітей на час лікування інфекції була скасована хімієтерапія.

Раніше науковці встановили, що пацієнти з ослабленим імунітетом через важкі захворювання входять в особливу групу ризику коронавірусу. Однак дві стандартні дози вакцини можуть захистити більшість з них.