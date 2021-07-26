COVID-19 у пацієнтів, яким потрібна госпіталізація, часто починається з атипових симптомів

У третини літніх людей, яких госпіталізували з коронавірусом в перші місяці пандемії, були атипові симптоми хвороби.

Вчені проаналізували дані про майже п'ять тисяч літніх пацієнтів. Вони проходили лікування в період з 1 березня по 20 квітня 2020 року, їхній середній вік був 77 років.

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Які симптоми свідчать про необхідність госпіталізації

Найпоширенішим атиповим раннім симптомом у пацієнтів старше 65 років були функціональні відхилення – люди починали гірше справлятися з рутинними справами. Зміна психічного стану COVID-19 зустрічалося в цій групі у 11,3%, шлунково-кишкові прояви – у 9%. У 49% з них хвороба починалася тільки з атипових симптомів.

Вчені описали симптоми, які вважаються типовими, які зустрічалися у літніх пацієнтів. Задишка була виявлена у половини з них, лихоманка – у 38%, кашель – у 27%.

Важкий перебіг COVID-19 був тільки у 30% учасників дослідження. Ризик лікування в палаті інтенсивної терапії у пацієнтів, симптоми хвороби у яких були типовими, був в 1,39 раза вище, ніж у людей з атиповими симптомами. Однак в обох групах ризик смерті й повторної госпіталізації був однаковим.

Чому виник зв'язок

Автори дослідження вказали, що причиною атипових і невизначених перших симптомів COVID-19 у літніх пацієнтів можуть бути когнітивні та сенсорні порушення. Тобто, не виключено, що деякі з таких пацієнтів, можуть просто неточно сприймати симптоми й повідомляти про них.