COVID-19 під час вагітності: як вірус впливає на розвиток мозку плоду

Відомо, що вагітні жінки є більш вразливими для коронавірусу. Однак мало відомо про наслідки хвороби у вагітної для її майбутньої дитини.

COVID-19 від легкого до помірного ступеня важкості у вагітних жінок, скоріше за все, не впливає на мозок плоду. Про це свідчить дослідження, представлене нині на щорічних зборах Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA).

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Жінки, інфіковані SARS-CoV-2 під час вагітності, стурбовані тим, що вірус може вплинути на розвиток їхньої майбутньої дитини, як це можна статися у випадку з деякими іншими вірусними інфекціями. Але чи справді коронавірус може впливати на розвиток плоду, залишалось достеменно невідомим. Тож вчені з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана в Німеччині вирішили заповнити цю прогалину.

Як проводили аналіз

Науковці використали МРТ плода для вивчення 33 пацієнток з інфекцією COVID-19 під час вагітності.

У середньому пацієнтки мали близько 28 тижнів вагітності, при цьому початок симптомів припадав на термін трохи більше ніж 18 тижнів вагітності.

Найчастішими симптомами у вагітних були: втрата або зниження нюху та смаку, сухий кашель, лихоманка та задишка.

Результати дослідження

Вчені виявили, що розвиток мозку плоду у породіль з коронавірусом відповідав всім іншим плодам. Жодних ознак інфікування мозку майбутньої дитини виявлено не було.

У нашому дослідженні не було доказів того, що інфекція SARS-CoV-2 у матері впливає на розвиток мозку майбутньої дитини. Цей факт має заспокоїти постраждалих батьків,

– сказала керівниця дослідження Софія Штекляйн.

Вона наголосила, що до дослідження були включені тільки не госпіталізовані матері з легкими або помірними симптомами COVID-19. І оскільки вплив важкої інфекції на розвиток мозку плода остаточно не визначено, "активний захист від інфекції SARS-CoV-2 під час вагітності залишається важливим".

На цей момент вакцинація є найбільш перспективним захистом від COVID-19. Будь-які потенційні побічні ефекти контролюються навіть у вагітних жінок. Тому, попри обнадійливі результати нашого дослідження, вагітним жінкам слід серйозно подумати про вакцинацію,

– заявила дослідниця.

Дослідники стежитимуть за маленькими пацієнтами впродовж наступних п'яти років, включаючи детальну неонатальну оцінку та оцінку неврологічного розвитку.