Спалах COVID-19 у Польщі: в країні введуть нові карантинні обмеження
У Польщі впродовж останнього часу фіксують стрімку захворюваність населення на COVID-19. Через це в країні введуть додаткові правила безпеки під час карантину.
Джерело:"Польське радіо"
Зокрема, на території Польщі закриють меблеві та будівельні магазини. Водночас у торгових пунктах запровадять принцип зменшення дозволеної кількості осіб на 100 квадратних метрів.
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Однак у великих магазинах дозволять перебувати одній людині на кожні 20 квадратних метрів.
Які ще обмеження передбачили
З 27 березня до 9 квітня 2021 року у польських церквах дозволять перебувати одному вірянину на 20 квадратних метрів храмової площі.
Також ще до 9 квітня будуть зачинені перукарні й салони краси. Таке обмеження стосується й дитячих садків та ясел. Зокрема, вони працюватимуть виключно у сфері догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу.
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Варто зауважити, що спортивні об'єкти залишатимуться відкритими тільки для занять професійним спортом.
COVID-19 у Польщі: коротко
- Від початку пандемії коронавірусу в Польщі виявили понад 2 мільйони випадків інфікування.
- Водночас вже одужали більше ніж 1,7 мільйона осіб. На жаль, померли 50 860 хворих на COVID-19.
- Кампанія вакцинації проти COVID-19 в країні почалася ще 27 грудня 2020 року. Станом на 26 березня, щеплення отримали понад 11,5 мільйона осіб.
- Варто зауважити, що в Польщі багато людей відмовляються від вакцинації препаратом від AstraZeneca, попри те, що влада закликає не робити цього.
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