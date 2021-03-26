У Польщі впродовж останнього часу фіксують стрімку захворюваність населення на COVID-19. Через це в країні введуть додаткові правила безпеки під час карантину.

Зокрема, на території Польщі закриють меблеві та будівельні магазини. Водночас у торгових пунктах запровадять принцип зменшення дозволеної кількості осіб на 100 квадратних метрів.

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Однак у великих магазинах дозволять перебувати одній людині на кожні 20 квадратних метрів.

Які ще обмеження передбачили

З 27 березня до 9 квітня 2021 року у польських церквах дозволять перебувати одному вірянину на 20 квадратних метрів храмової площі.

Також ще до 9 квітня будуть зачинені перукарні й салони краси. Таке обмеження стосується й дитячих садків та ясел. Зокрема, вони працюватимуть виключно у сфері догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу.

Зверніть увагу! У Польщі впродовж доби 23 березня зафіксували майже 30 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Цей показник є рекордним в країні від початку пандемії COVID-19.

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Варто зауважити, що спортивні об'єкти залишатимуться відкритими тільки для занять професійним спортом.

COVID-19 у Польщі: коротко