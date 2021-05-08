Лише за минулу добу лікарі зафіксували 7 249 нових хворих в Японії. Натомість 85 осіб, інфікованих вірусом, померли.

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Яка ситуація у містах Японії

Найбільше випадків зареєстрували в:

  • Токіо – 1 121 хворий.
  • Осака – 1021.
  • Канагава – 303.

Загалом добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.

Згідно з даними Мінфіну, загалом від початку пандемії в Японії на COVID-19 захворіли 626 522 людини, ще понад 10 тисяч хворих померли. Водночас одужати вдалося 551 293 людям.

Кампанія вакцинації в Японії почалася 17 лютого. Першу дозу препарату для щеплень в країні отримали вже понад 2,4 мільйона людей.