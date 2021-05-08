Лише за минулу добу лікарі зафіксували 7 249 нових хворих в Японії. Натомість 85 осіб, інфікованих вірусом, померли.

Важливо Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 8 тисяч хворих, летальність залишається високою

Яка ситуація у містах Японії

Найбільше випадків зареєстрували в:

Токіо – 1 121 хворий.

Осака – 1021.

Канагава – 303.

Загалом добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.

Важливо! 4 травня в Японії зафіксували новий рекорд по важкому перебігу хвороби після зараження коронавірусом. Попередній максимум був зафіксований напередодні – 3 травня.

Згідно з даними Мінфіну, загалом від початку пандемії в Японії на COVID-19 захворіли 626 522 людини, ще понад 10 тисяч хворих померли. Водночас одужати вдалося 551 293 людям.

Кампанія вакцинації в Японії почалася 17 лютого. Першу дозу препарату для щеплень в країні отримали вже понад 2,4 мільйона людей.