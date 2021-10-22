Дані оприлюднили вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal). Перше теоретичне моделювання показало, що клімат не був рушійною силою передачі COVID-19 (з огляду на велику кількість сприйнятливих людей без імунітету).

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Однак деякі спостереження припускають, що початкове поширення COVID-19 в Китаї сталося на широті від 30 до 50 градусів північної широти, з низьким рівнем вологості й при низьких температурах (від 5 до 11 градусів).

Тож науковці з ISGlobal вирішили визначити, чи є COVID-19 справжнім сезонним захворюванням. Щоб відповісти на це питання, спершу команда вчених проаналізувала зв'язок температури й вологості на початковій стадії поширення SARS-CoV-2 в 162 країнах на 5 континентах. Результати показали негативний взаємозв'язок між швидкістю передачі (R0) і температурою та вологістю в глобальному масштабі: вищі швидкості передачі були пов'язані з нижчими температурами й вологістю.

Потім команда проаналізувала, як зв'язок між кліматом і хворобами розвивався з плином часу і чи був він послідовним в різних географічних масштабах. Для цього вчені використовували статистичний метод, який був спеціально розроблений для виявлення схожих патернів варіації в різні періоди.

Знову ж таки, дослідники виявили сильний негативний зв'язок для коротких часових вікон між кількістю випадків інфікування й кліматом у всьому світі.

Результати дослідження: