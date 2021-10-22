COVID-19 – сезонний вірус: з'явилися нові докази
Джерело:Nature Computational Science
Вчені надали переконливі докази того, що COVID-19 – це сезонна інфекція. Коронавірус пов'язаний з низькими температурами й вологістю та багато в чому схожий на сезонний грип.
Дані оприлюднили вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal). Перше теоретичне моделювання показало, що клімат не був рушійною силою передачі COVID-19 (з огляду на велику кількість сприйнятливих людей без імунітету).
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Однак деякі спостереження припускають, що початкове поширення COVID-19 в Китаї сталося на широті від 30 до 50 градусів північної широти, з низьким рівнем вологості й при низьких температурах (від 5 до 11 градусів).
Тож науковці з ISGlobal вирішили визначити, чи є COVID-19 справжнім сезонним захворюванням. Щоб відповісти на це питання, спершу команда вчених проаналізувала зв'язок температури й вологості на початковій стадії поширення SARS-CoV-2 в 162 країнах на 5 континентах. Результати показали негативний взаємозв'язок між швидкістю передачі (R0) і температурою та вологістю в глобальному масштабі: вищі швидкості передачі були пов'язані з нижчими температурами й вологістю.
Потім команда проаналізувала, як зв'язок між кліматом і хворобами розвивався з плином часу і чи був він послідовним в різних географічних масштабах. Для цього вчені використовували статистичний метод, який був спеціально розроблений для виявлення схожих патернів варіації в різні періоди.
Знову ж таки, дослідники виявили сильний негативний зв'язок для коротких часових вікон між кількістю випадків інфікування й кліматом у всьому світі.
Результати дослідження:
- Перші хвилі епідемії слабшали з підвищенням температури й вологості, а друга хвиля посилювалася в міру зниження температури й вологості.
- Однак влітку ця закономірність порушилася на всіх континентах. Це можна пояснити декількома факторами, в тому числі масовими скупченнями молоді, туризмом та кондиціонуванням повітря.
- При адаптації моделі для аналізу тимчасових кореляцій на всіх рівнях в країнах Південної півкулі, куди вірус прибув пізніше, спостерігалася така ж негативна кореляція. Кліматичні ефекти були найпомітнішими при температурах від 12 до 18 градусів C і вологості від 4 до 12 г / м 3.
- Використовуючи епідеміологічну модель, дослідницька група показала, що включення температури у швидкість передачі краще працює для прогнозування підйому і спаду різних хвиль, особливо першої та третьої в Європі.