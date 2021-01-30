Якщо дивитися офіційну статистику щодо COVID-19 в Україні, то помітно, що захворюваність останнім часом падає. Однак при цьому смертність все ще на високому рівні.

Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"

Про це 29 січня розповіла епідеміологиня Наталія Виноград. Вона працює завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

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Мутації вірусів погіршують епідеміологічну ситуацію

В умовах пандемії працює такий закон: новий збудник проникає у популяцію, в якій йому "потрібно вижити", а отже – він змінює свої властивості. Так і виникають нові штами.

Якщо в Україні вони самостійно не виникали, то їх могли завезти. Наприклад, перед зимовими святами люди масово поверталися додому з-за кордону, тож на наших територіях міг з'явитися "британський мутант".

Ми мусили запровадити карантин зимових канікул. Ми розуміли, що після того, як зайде новий збудник, ми можемо не витягнути. Не просто медична мережа. Ми могли людей втратити,

– сказала Виноград.

Вплив коронавірусу на дітей та літніх людей погіршився

Епідеміологиня каже, що діти останнім часом стали важче переносити COVID-19. Тож лікарі повинні діяти на випередження – до виникнення ускладнень.

Саме завдяки таким діям вдалося "знизити підйом захворюваності". Однак знизити смертність не вдалося: "Цей вірус дає набагато складнішу клінічну картину". Багато пацієнтів лежить у лікарнях "не тиждень і не три дні, а не раз і по три місяці".

У світі сьогодні підраховано: внаслідок перенесеного COVID-19 у старших людей скорочується тривалість життя щонайменше, якщо вони виживають, на 1 рік,

– наголосила Наталія Виноград.

І підсумувала риторичним запитанням: "Хто знає, що буде з тими людьми, які перенесли COVID-19? Яка патологія буде формуватися далі?"

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