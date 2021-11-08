COVID-19 стане схожим на грип, – розробники Pfizer

За кілька років COVID-19 може перейти в категорію хвороб на кшталт грипу. Так він стане керованим захворюванням.

Про це заявили розробники вакцини Pfizer/BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюречі. Щодня біоінженери набувають щоразу більше інформації про поведінку вірусу і його мутації.

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Розробники вакцини заявили, що вже зібрали достатньо даних щодо південноафриканського варіанту. Водночас активно продовжується дослідження штаму Дельта.

Шахін та Тюречі запевняють, що технології Pfizer дозволяють швидко адаптувати розроблений ними препарат для щеплення під новий варіант COVID-19. Крім того, вони вважають, що, ймовірно, кожні 2 роки потрібно буде змінювати вакцину.

Водночас ще за кілька років щепитися від COVID-19 повинні будуть лише окремі групи населення. У інших вже буде імунітет.

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