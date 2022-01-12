COVID-19 та туберкульоз: у МОЗ пояснили, як не сплутати хвороби

Через пандемію коронавірусу все менше людей почали перевіряти на туберкульоз. Хоча обидві недуги можуть мати тяжкі наслідки для життя та здоров'я людини.

Ба більше, COVID-19 та туберкульоз мають схожі симптоми. Тож у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чим вони відрізняються.

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Коли з'являються перші симптоми

Для коронавірусу притаманний гострий перебіг захворювання вже протягом тижня. У середньому він триває приблизно 2 тижні.

Тоді як туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців.

Слабкість

У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання.

Лихоманка

Коронавірус може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – температура тіла сягає до 38 градусів, при важкій – понад 38.

При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37 – 37,2, при важких формах – виражена лихоманка. Для туберкульозу також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без "визначеної" причини. Під COVID-19 ці прояви не яскраво виражені.

Схожі симптоми

Серед симптомів, які характерні для COVID-19, також є:

головний біль;

нежить;

закладеність носа;

спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття;

біль у горлі та м'язах.

Водночас "задишка" є симптом обох захворювань, проте може мати різні особливості,

– наголосили у відомстві.

При туберкульозі – вона може з'являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу, коли легеневі тканини сильно уражені.

Для COVID-19 – вона характерна не лише при легкій формі перебігу, але й може з'являтись при середній та важкій. Також при важкій формі коронавірусу може траплятись відхаркування кров'ю. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах.

Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

Що робити, якщо є підозра на туберкульоз

Якщо ви занедужали і підозрюєте в себе туберкульоз, вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який призначить необхідний спосіб діагностики. А у разі отримання позитивного результату досліджень – до фтизіатра.



Попередньо ж оцінити ризики хвороби вам допоможе Якщо ви занедужали і підозрюєте в себе туберкульоз, вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який призначить необхідний спосіб діагностики. А у разі отримання позитивного результату досліджень – до фтизіатра.Попередньо ж оцінити ризики хвороби вам допоможе онлайн-тест

Туберкульоз в Україні

У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.

У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами. У розрахунку на 100 000 населення показник захворюваності — 42,2, що майже на 30% менше ніж у попередньому році.

За даними ВООЗ, оціночний рівень захворюваності в Україні становить 34 000 випадків (22 000 – 48 000) або 77 на 100 тисяч населення (від 50 до 110). Відповідно пандемія просто поглибила проблему із недовиявлення туберкульозу.

За даними моделювання, проведеного ВООЗ у 2020 році, визначено, що пандемія COVID-19 призведе до скорочення виявлення туберкульозу, водночас смертність від цієї недуги збільшиться. Припускають, що у проміжок часу між 2020 та 2025 роками, як наслідок пандемії COVID-19, можуть зареєструвати ще 1,4 мільйона смертей від туберкульозу.

Коронавірус в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 3 716 988 випадків захворювання.

Станом на 12 січня видужали 3 530 624 пацієнти. Втім, жертвами коронавірусу стали 97 737 мешканців країни.

Впродовж останньої доби в країні підтвердили 7 117 випадків COVID-19.

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