Добова статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 629 пацієнтів з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 557 хворих. Натомість видужали – 26 160 людей.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 103312 тести на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 48 076;

методом ІФА – 9 565;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 671.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 450 341 випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на 1 грудня видужали 2 972 192 людини. Жертвами коронавірусу стали 86 532 людини.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1592 випадки;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 530 випадків;

Дніпропетровська область – 419 випадків;

Донецька область – 666 випадків;

Житомирська область - 214 випадків;

Закарпатська область – 409 випадків;

Запорізька область – 760 випадків;

Івано-Франківська область – 281 випадок;

Київська область - 704 випадки;

Кіровоградська область – 135 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 417 випадків;

Миколаївська область – 406 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 905 випадків;

Рівненська область – 485 випадків;

Сумська область – 384 випадки;

Тернопільська область – 231 випадок;

Харківська область – 613 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 586 випадків;

Черкаська область – 557 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 133 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! У МОЗ вважають, що в Україні навряд можливий новий локдаун – схожий на той, який був навесні 2020 року. Проте у міністерстві повідомили, що нову хвилю COVID-19 можна чекати вже у період з січня по березень.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал