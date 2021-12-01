Добова статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 629 пацієнтів з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 557 хворих. Натомість видужали – 26 160 людей.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 103312 тести на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 48 076;
  • методом ІФА – 9 565;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 671.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1592 випадки;
  • Вінницька область – 608 випадків;
  • Волинська область – 530 випадків;
  • Дніпропетровська область – 419 випадків;
  • Донецька область – 666 випадків;
  • Житомирська область - 214 випадків;
  • Закарпатська область – 409 випадків;
  • Запорізька область – 760 випадків;
  • Івано-Франківська область – 281 випадок;
  • Київська область - 704 випадки;
  • Кіровоградська область – 135 випадків;
  • Луганська область – 229 випадків;
  • Львівська область – 417 випадків;
  • Миколаївська область – 406 випадків;
  • Одеська область – 287 випадків;
  • Полтавська область – 905 випадків;
  • Рівненська область – 485 випадків;
  • Сумська область – 384 випадки;
  • Тернопільська область – 231 випадок;
  • Харківська область – 613 випадків;
  • Херсонська область – 257 випадків;
  • Хмельницька область – 586 випадків;
  • Черкаська область – 557 випадків;
  • Чернівецька область – 152 випадки;
  • Чернігівська область – 133 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал