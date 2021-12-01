Захворюваність знову висока: майже 12 тисяч інфікованих COVID-19
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 960 людей, серед інфікованих – 1 088 дітей та 207 медпрацівників.
Добова статистика поширення коронавірусу
До лікарень госпіталізували 3 629 пацієнтів з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 557 хворих. Натомість видужали – 26 160 людей.
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Темпи тестувань
За добу здійснили 103312 тести на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 48 076;
- методом ІФА – 9 565;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 671.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 450 341 випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на 1 грудня видужали 2 972 192 людини.
Жертвами коронавірусу стали 86 532 людини.
Статистика захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1592 випадки;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 530 випадків;
- Дніпропетровська область – 419 випадків;
- Донецька область – 666 випадків;
- Житомирська область - 214 випадків;
- Закарпатська область – 409 випадків;
- Запорізька область – 760 випадків;
- Івано-Франківська область – 281 випадок;
- Київська область - 704 випадки;
- Кіровоградська область – 135 випадків;
- Луганська область – 229 випадків;
- Львівська область – 417 випадків;
- Миколаївська область – 406 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 905 випадків;
- Рівненська область – 485 випадків;
- Сумська область – 384 випадки;
- Тернопільська область – 231 випадок;
- Харківська область – 613 випадків;
- Херсонська область – 257 випадків;
- Хмельницька область – 586 випадків;
- Черкаська область – 557 випадків;
- Чернівецька область – 152 випадки;
- Чернігівська область – 133 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.Зверніть увагу! У МОЗ вважають, що в Україні навряд можливий новий локдаун – схожий на той, який був навесні 2020 року. Проте у міністерстві повідомили, що нову хвилю COVID-19 можна чекати вже у період з січня по березень.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал