Станом на 4 грудня в Україні за добу на коронавірус захворіли 4 158 людей, з них 170 дітей та 163 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти.

Добова статистика

За минулу добу госпіталізації потребували 1 526 хворих на COVID-19 або з підозрою на хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від учора одужали 4 693 хворих.

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Ситуація з тестуванням: за минулу добу лабораторії провели 13 128 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 078 251 людина;

одужало – 733 558 інфікованих;

померли – 18 927 пацієнтів;

провели ПЛР-тестувань – 5 621 024.

Статистика COVID-19 в областях України:

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.



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