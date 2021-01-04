COVID-19 в Україні: 4 тисячі нових хворих, 73 пацієнти – померли
Станом на 4 грудня в Україні за добу на коронавірус захворіли 4 158 людей, з них 170 дітей та 163 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти.
Добова статистика
За минулу добу госпіталізації потребували 1 526 хворих на COVID-19 або з підозрою на хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від учора одужали 4 693 хворих.
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Ситуація з тестуванням: за минулу добу лабораторії провели 13 128 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107.
Статистика COVID-19 в областях України:
- м. Київ – 504 випадки;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 83 випадки;
- Дніпропетровська область – 234 випадки;
- Донецька область – 162 випадки;
- Житомирська область – 91 випадок;
- Закарпатська область – 50 випадків;
- Запорізька область – 528 випадків;
- Івано-Франківська область – 104 випадки;
- Київська область – 301 випадок;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 352 випадки;
- Миколаївська область – 314 випадків;
- Одеська область – 285 випадків;
- Полтавська область – 269 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 72 випадки;
- Харківська область – 63 випадки;
- Херсонська область – 75 випадків;
- Хмельницька область – 26 випадків;
- Черкаська область – 300 випадків;
- Чернівецька область – 134 випадки;
- Чернігівська область – 45 випадків.
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