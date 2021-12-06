COVID-19 в Україні: 4,4 тисячі людей захворіли, 239 померли

6 грудня 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 4 478 людей, серед них 429 дітей та 52 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

Також за минулу добу госпіталізували – 1 660 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 239 хворих. Натомість видужали – 9 082 людини.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 29 702 тести, зокрема:

  • методом ПЛР – 13 419;
  • методом ІФА – 2 227;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 056.

Загальна статистика COVID-19 

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 6 грудня одужали 3 059 741 людина. Жертвами COVID-19 стали 88 519 мешканці країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 704;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 212;
  • Дніпропетровська область – 133;
  • Донецька область – 290;
  • Житомирська область – 296;
  • Закарпатська область – 60;
  • Запорізька область – 221;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Київська область – 202;
  • Кіровоградська область – 117;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 214;
  • Миколаївська область – 203;
  • Одеська область – 178;
  • Полтавська область – 218;
  • Рівненська область – 96;
  • Сумська область – 99;
  • Тернопільська область – 123;
  • Харківська область – 214;
  • Херсонська область – 20;
  • Хмельницька область – 80;
  • Черкаська область – 278;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська