COVID-19 в Україні: 4,4 тисячі людей захворіли, 239 померли

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 4 478 людей, серед них 429 дітей та 52 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

Також за минулу добу госпіталізували – 1 660 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 239 хворих. Натомість видужали – 9 082 людини.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 29 702 тести, зокрема:

методом ПЛР – 13 419;

методом ІФА – 2 227;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 056.

Загальна статистика COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 6 грудня одужали 3 059 741 людина. Жертвами COVID-19 стали 88 519 мешканці країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал