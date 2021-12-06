COVID-19 в Україні: 4,4 тисячі людей захворіли, 239 померли
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 4 478 людей, серед них 429 дітей та 52 медпрацівників.
Статистика поширення COVID-19
Також за минулу добу госпіталізували – 1 660 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 239 хворих. Натомість видужали – 9 082 людини.
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Темпи тестувань
За добу здійснили 29 702 тести, зокрема:
- методом ПЛР – 13 419;
- методом ІФА – 2 227;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 056.
Загальна статистика COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 6 грудня одужали 3 059 741 людина. Жертвами COVID-19 стали 88 519 мешканці країни.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 704;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 212;
- Дніпропетровська область – 133;
- Донецька область – 290;
- Житомирська область – 296;
- Закарпатська область – 60;
- Запорізька область – 221;
- Івано-Франківська область – 81;
- Київська область – 202;
- Кіровоградська область – 117;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 214;
- Миколаївська область – 203;
- Одеська область – 178;
- Полтавська область – 218;
- Рівненська область – 96;
- Сумська область – 99;
- Тернопільська область – 123;
- Харківська область – 214;
- Херсонська область – 20;
- Хмельницька область – 80;
- Черкаська область – 278;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 125.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал