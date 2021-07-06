Одужало більше, ніж захворіло

Впродовж доби до лікарень госпіталізували 266 хворих з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів.

Водночас в країні зареєстрували 1 086 випадків одужання від COVID-19.

До теми Коли українці перестануть носити маски: відповідь санітарного лікаря країни

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 151 особу,

методом ІФА – 8 271 особу,

експрес-тестами – 12 095 осіб.

Довідка: за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 238 364 людини. Станом на 6 липня видужали 2 172 687 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 52 504 громадян.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 22 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 37 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 52 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область –17 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 7 випадків;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу