COVID-19 в Україні: 541 людина інфікувалась, 20 – померли

6 липня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу зареєстрували 541 випадок захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 26 дітей та 11 медпрацівників.

Одужало більше, ніж захворіло

Впродовж доби до лікарень госпіталізували 266 хворих з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів.

Водночас в країні зареєстрували 1 086 випадків одужання від COVID-19.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 20 151 особу,
  • методом ІФА – 8 271 особу,
  • експрес-тестами – 12 095 осіб.

Довідка: за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 238 364 людини.

Станом на 6 липня видужали 2 172 687 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 52 504 громадян. 

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

  • Київ – 197 випадків;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 24 випадки;
  • Донецька область – 22 випадки;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Закарпатська область – 6 випадків;
  • Запорізька область – 11 випадків;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 37 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 19 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 52 випадки;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область –17 випадків;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 10 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 7 випадків;
  • Черкаська область – 16 випадків;
  • Чернівецька область – 6 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська