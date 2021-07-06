COVID-19 в Україні: 541 людина інфікувалась, 20 – померли
Джерело:МОЗ
В Україні за минулу добу зареєстрували 541 випадок захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 26 дітей та 11 медпрацівників.
Одужало більше, ніж захворіло
Впродовж доби до лікарень госпіталізували 266 хворих з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів.
Водночас в країні зареєстрували 1 086 випадків одужання від COVID-19.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 151 особу,
- методом ІФА – 8 271 особу,
- експрес-тестами – 12 095 осіб.
Довідка: за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 238 364 людини.
Станом на 6 липня видужали 2 172 687 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 52 504 громадян.
Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник
- Київ – 197 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 24 випадки;
- Донецька область – 22 випадки;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 6 випадків;
- Запорізька область – 11 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 37 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 19 випадків;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 52 випадки;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область –17 випадків;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 7 випадків;
- Черкаська область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу