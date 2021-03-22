За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 7 893 людини, серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 пацієнтів.

Як змінилась ситуація за добу За останню добу найбільше хворих виявили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях. До теми Це важка ситуація, – львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу Госпіталізації потребували 3 026 пацієнтів. Натомість видужали – 2 993 хворих на COVID-19. Лабораторії МОЗ провели 34 129 тестувань за добу – 34 129, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100). Загалом в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 554 256 осіб;

одужало – 1 260 842 особи;

померли від ускладнень хвороби – 30 098; Статистика коронавірусу в областях: добовий показник м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.