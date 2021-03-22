COVID-19 в Україні: близько 8 тисяч інфікованих, 157 жертв

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Джерело:

РНБО України

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 7 893 людини, серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 пацієнтів.

Як змінилась ситуація за добу

За останню добу найбільше хворих виявили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

До теми Це важка ситуація, – львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу

Госпіталізації потребували 3 026 пацієнтів. Натомість видужали – 2 993 хворих на COVID-19.

Лабораторії МОЗ провели 34 129 тестувань за добу – 34 129, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100). Загалом в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 1 554 256 осіб;
  • одужало – 1 260 842 особи;
  • померли від ускладнень хвороби – 30 098;

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 349 випадків;
  • Вінницька область – 513 випадків;
  • Волинська область – 186 випадків;
  • Дніпропетровська область – 455 випадків;
  • Донецька область – 210 випадків;
  • Житомирська область – 580 випадків;
  • Закарпатська – 289 випадків;
  • Запорізька область – 189 випадків;
  • Івано-Франківська область – 241 випадок;
  • Київська область – 557 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 937 випадків;
  • Миколаївська область – 301 випадок;
  • Одеська область – 745 випадків;
  • Полтавська область – 130 випадків;
  • Рівненська область – 125 випадків;
  • Сумська область – 289 випадків;
  • Тернопільська область – 276 випадків;
  • Харківська область – 456 випадків;
  • Херсонська область – 86 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 247 випадків;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.