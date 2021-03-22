COVID-19 в Україні: близько 8 тисяч інфікованих, 157 жертв

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 7 893 людини, серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 пацієнтів.
Як змінилась ситуація за добу
За останню добу найбільше хворих виявили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
До теми Це важка ситуація, – львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу
Госпіталізації потребували 3 026 пацієнтів. Натомість видужали – 2 993 хворих на COVID-19.
Лабораторії МОЗ провели 34 129 тестувань за добу – 34 129, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100). Загалом в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 554 256 осіб;
- одужало – 1 260 842 особи;
- померли від ускладнень хвороби – 30 098;
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 349 випадків;
- Вінницька область – 513 випадків;
- Волинська область – 186 випадків;
- Дніпропетровська область – 455 випадків;
- Донецька область – 210 випадків;
- Житомирська область – 580 випадків;
- Закарпатська – 289 випадків;
- Запорізька область – 189 випадків;
- Івано-Франківська область – 241 випадок;
- Київська область – 557 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 937 випадків;
- Миколаївська область – 301 випадок;
- Одеська область – 745 випадків;
- Полтавська область – 130 випадків;
- Рівненська область – 125 випадків;
- Сумська область – 289 випадків;
- Тернопільська область – 276 випадків;
- Харківська область – 456 випадків;
- Херсонська область – 86 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 247 випадків;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.