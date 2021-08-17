Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.

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За добу лабораторії виконали 47 429 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 21 347 осіб,

методом ІФА – 7 655 осіб,

експрес-тестами – 18 427 осіб.

Загальна статистика пандемії COVID-19 Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб. Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань.

Кількість хворих у регіонах: добовий показник

Київ – 127 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 49 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 74 випадки;

Івано-Франківська область – 24 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область –12 випадків;

Хмельницька область – 43 випадки;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок;

Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.