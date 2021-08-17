COVID-19 в Україні: близько тисячі інфікованих, 27 – летальні

17 серпня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

Від учора в Україні захворіли на коронавірус 890 людей, серед них 81 дитина та 10 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували в місті Київ та Одеській області.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.

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За добу лабораторії виконали 47 429  тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема: 

  • методом ПЛР – 21 347 осіб,
  • методом ІФА – 7 655 осіб,
  • експрес-тестами – 18 427 осіб.

Загальна статистика пандемії COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб.

Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань. 

Кількість хворих у регіонах: добовий показник

  • Київ – 127 випадків;
  • Вінницька область – 7 випадків;
  • Волинська область – 6  випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 випадків;
  • Донецька область – 16 випадків;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 74 випадки;
  • Івано-Франківська область – 24 випадки;
  • Київська область – 48 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 68 випадків;
  • Львівська область – 49 випадків;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 111 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 21 випадок;
  • Сумська область – 28 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 86 випадків;
  • Херсонська область –12 випадків;
  • Хмельницька область – 43 випадки;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 41 випадок;
  • Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська