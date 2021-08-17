COVID-19 в Україні: близько тисячі інфікованих, 27 – летальні
Джерело:МОЗ
Від учора в Україні захворіли на коронавірус 890 людей, серед них 81 дитина та 10 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували в місті Київ та Одеській області.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.
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За добу лабораторії виконали 47 429 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 21 347 осіб,
- методом ІФА – 7 655 осіб,
- експрес-тестами – 18 427 осіб.
Загальна статистика пандемії COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб.
Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань.
Кількість хворих у регіонах: добовий показник
- Київ – 127 випадків;
- Вінницька область – 7 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 випадків;
- Донецька область – 16 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 74 випадки;
- Івано-Франківська область – 24 випадки;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 68 випадків;
- Львівська область – 49 випадків;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 111 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 28 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 86 випадків;
- Херсонська область –12 випадків;
- Хмельницька область – 43 випадки;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 41 випадок;
- Чернігівська область – 0 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу