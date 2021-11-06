В Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей, захворіли понад 25 тисяч
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 1 541 дитина та 398 медпрацівників.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Натомість видужали 11 817 людей.
Увага Зараз ми вже на піку, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні
За минулу добу в Україні провели 149 446 тест на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 71 141,
- методом ІФА – 21 924,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 56 381.
Захворюваність сягнула позначки 3 мільйони!
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Станом на 6 листопада одужало – 2 504 236 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 71 635 мешканців країни.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 1426 випадків;
- Вінницька область – 781 випадок;
- Волинська область – 466 випадків;
- Дніпропетровська область – 2616 випадків;
- Донецька область – 1408 випадків;
- Житомирська область – 834 випадки;
- Закарпатська область – 345 випадків;
- Запорізька область – 1096 випадків;
- Івано-Франківська область – 881 випадок;
- Київська область – 876 випадків;
- Кіровоградська область – 173 випадки;
- Луганська область – 513 випадків;
- Львівська область – 1465 випадків;
- Миколаївська область – 715 випадків;
- Одеська область – 2177 випадків;
- Полтавська область – 963 випадки;
- Рівненська область – 1079 випадків;
- Сумська область – 960 випадків;
- Тернопільська область – 746 випадків;
- Харківська область – 1535 випадків;
- Херсонська область – 808 випадків;
- Хмельницька область – 1057 випадків;
- Черкаська область – 669 випадків;
- Чернівецька область – 511 випадків;
- Чернігівська область – 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал