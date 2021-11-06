В Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей, захворіли понад 25 тисяч

Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 1 541 дитина та 398 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Натомість видужали 11 817 людей.

Увага Зараз ми вже на піку, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні

За минулу добу в Україні провели 149 446 тест на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 71 141,

методом ІФА – 21 924,

досліджень експрес-тестами на антиген – 56 381.

Захворюваність сягнула позначки 3 мільйони!

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Станом на 6 листопада одужало – 2 504 236 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 71 635 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал