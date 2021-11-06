В Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей, захворіли понад 25 тисяч

6 листопада 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 1 541 дитина та 398 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Натомість видужали 11 817 людей.

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За минулу добу в Україні провели 149 446 тест на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 71 141,
  • методом ІФА – 21 924,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 56 381.

Захворюваність сягнула позначки 3 мільйони!

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Станом на 6 листопада одужало – 2 504 236 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли  71 635 мешканців країни. 

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

  • Київ – 1426 випадків;
  • Вінницька область – 781 випадок;
  • Волинська область – 466 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2616 випадків;
  • Донецька область – 1408 випадків;
  • Житомирська область – 834 випадки;
  • Закарпатська область – 345 випадків;
  • Запорізька область – 1096 випадків;
  • Івано-Франківська область – 881 випадок;
  • Київська область – 876 випадків;
  • Кіровоградська область – 173 випадки;
  • Луганська область – 513 випадків;
  • Львівська область – 1465 випадків;
  • Миколаївська область – 715 випадків;
  • Одеська область – 2177 випадків;
  • Полтавська область – 963 випадки;
  • Рівненська область – 1079 випадків;
  • Сумська область – 960 випадків;
  • Тернопільська область – 746 випадків;
  • Харківська область – 1535 випадків;
  • Херсонська область – 808 випадків;
  • Хмельницька область – 1057 випадків;
  • Черкаська область – 669 випадків;
  • Чернівецька область – 511 випадків;
  • Чернігівська область – 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська