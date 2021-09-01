Показники госпіталізації зросли

До лікарень шпиталізували 874 людини з симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю, ще вчора показник госпіталізації становив 407 пацієнтів.

Варто знати Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї

Від ускладнень коронавірусу за минулу добу, на жаль, померли 44 людини. Водночас видужали – 925 осіб.

За добу лабораторії провели 63 401 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 28 140,

методом ІФА – 8 159,

експрес-тестами – 27 102.

Статистика поширення коронавірусу Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 288 371 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 1 вересня одужали 2 208 865 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 53 833 мешканці країни.

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