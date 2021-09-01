Кількість госпіталізованих вдвічі більша, інфікованих понад 2 тисячі: COVID-19 в Україні

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 2075 людей, серед хворих – 153 дитини та 52 медпрацівники. Вакцинували проти коронавірусу ще 157 049 людей, зокрема, першу дозу отримали 54 355 людей, другу дозу – 102 694 людини.

Динаміка вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини: з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцин – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 239 171 щеплення.

Варто знати Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї

Показники госпіталізації зросли

До лікарень шпиталізували 874 людини з симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю, ще вчора показник госпіталізації становив 407 пацієнтів.

Від ускладнень коронавірусу за минулу добу, на жаль, померли 44 людини. Водночас видужали – 925 осіб.

За добу лабораторії провели 63 401 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 28 140,

методом ІФА – 8 159,

експрес-тестами – 27 102.

Статистика поширення коронавірусу

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 288 371 випадок інфікування коронавірусом.

Станом на 1 вересня одужали 2 208 865 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 53 833 мешканці країни.

COVID-19 в регіонах: добові показники

Київ – 268 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 139 випадків;

Житомирська область – 63 випадки;

Закарпатська область – 24 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 33 випадки;

Одеська область – 103 випадки;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 65 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 73 випадки;

Харківська область – 177 випадків;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 49 випадків;

Чернівецька область – 128 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу