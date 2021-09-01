Кількість госпіталізованих вдвічі більша, інфікованих понад 2 тисячі: COVID-19 в Україні
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 2075 людей, серед хворих – 153 дитини та 52 медпрацівники. Вакцинували проти коронавірусу ще 157 049 людей, зокрема, першу дозу отримали 54 355 людей, другу дозу – 102 694 людини.
Динаміка вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини: з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцин – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 9 239 171 щеплення.
Варто знати Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї
Показники госпіталізації зросли
До лікарень шпиталізували 874 людини з симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю, ще вчора показник госпіталізації становив 407 пацієнтів.
Від ускладнень коронавірусу за минулу добу, на жаль, померли 44 людини. Водночас видужали – 925 осіб.
За добу лабораторії провели 63 401 тестування на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 28 140,
- методом ІФА – 8 159,
- експрес-тестами – 27 102.
Статистика поширення коронавірусу
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 288 371 випадок інфікування коронавірусом.
Станом на 1 вересня одужали 2 208 865 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 53 833 мешканці країни.
COVID-19 в регіонах: добові показники
- Київ – 268 випадків;
- Вінницька область – 34 випадки;
- Волинська область – 35 випадків;
- Дніпропетровська область – 108 випадків;
- Донецька область – 139 випадків;
- Житомирська область – 63 випадки;
- Закарпатська область – 24 випадків;
- Запорізька область – 58 випадків;
- Івано-Франківська область – 81 випадок;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 115 випадків;
- Львівська область – 121 випадок;
- Миколаївська область – 33 випадки;
- Одеська область – 103 випадки;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 65 випадків;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 73 випадки;
- Харківська область – 177 випадків;
- Херсонська область – 120 випадків;
- Хмельницька область – 93 випадки;
- Черкаська область – 49 випадків;
- Чернівецька область – 128 випадків;
- Чернігівська область – 32 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу