Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей, серед них 790 дітей та 122 медпрацівники. 55 897 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів. Водночас видужали 3 421 особа.

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Лабораторії провели 49449 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 23 992,

методом ІФА – 2 946,

досліджень експрес-тестами на антиген – 22511.

Поширення коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 110 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 782 випадки;

Донецька область – 537 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 542 випадки;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 195 випадків;

Кіровоградська область – 71 випадок;

Луганська область – 194 випадки;

Львівська область – 546 випадків;

Миколаївська область – 178 випадків;

Одеська область – 1367 випадків;

Полтавська область – 81 випадок;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 488 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 823 випадки;

Херсонська область – 469 випадків;

Хмельницька область – 251 випадок;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 391 випадок;

Чернігівська область – 126 випадків.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Станом на 18 жовтня одужало – 2 329 418 людей. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 мешканців країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 897 людей, зокрема, першу дозу – 33 680 людей, другу дозу отримали ще 22 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей:

з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини,

отримали дві дози, а відтак повністю імунізовані – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

У МОЗ вкотре наголошують на важливості вакцинації. За даними міністерства, 97% госпіталізованих пацієнтів не мали щеплень проти COVID-19.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал