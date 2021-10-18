Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей, серед них 790 дітей та 122 медпрацівники. 55 897 людей отримали щеплення проти COVID-19.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів. Водночас видужали 3 421 особа.
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Лабораторії провели 49449 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 23 992,
- методом ІФА – 2 946,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 22511.
Поширення коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 110 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 782 випадки;
- Донецька область – 537 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 542 випадки;
- Івано-Франківська область – 184 випадки;
- Київська область – 195 випадків;
- Кіровоградська область – 71 випадок;
- Луганська область – 194 випадки;
- Львівська область – 546 випадків;
- Миколаївська область – 178 випадків;
- Одеська область – 1367 випадків;
- Полтавська область – 81 випадок;
- Рівненська область – 169 випадків;
- Сумська область – 488 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 823 випадки;
- Херсонська область – 469 випадків;
- Хмельницька область – 251 випадок;
- Черкаська область – 283 випадки;
- Чернівецька область – 391 випадок;
- Чернігівська область – 126 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 897 людей, зокрема, першу дозу – 33 680 людей, другу дозу отримали ще 22 217 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей:
- з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини,
- отримали дві дози, а відтак повністю імунізовані – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 14 446 255 щеплень.
У МОЗ вкотре наголошують на важливості вакцинації. За даними міністерства, 97% госпіталізованих пацієнтів не мали щеплень проти COVID-19.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал