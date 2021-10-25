Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів. Водночас видужали – 4 598 хворих.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 68 569 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 34540;

методом ІФА – 6 487;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27542.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою. Станом на 25 жовтня одужали 2 380 374 особи. Однак, жертвами недуги стали 64 202 мешканці країни.

Поширення коронавірусу в регіонах

Київ – 546 випадків;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 1262 випадки;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Впродовж доби в Україні провели 101 331 щеплення проти коронавірусної хвороби. Зокрема, першу дозу отримали 75 240 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 26 091 людина.

У МОЗ наголосили, що темпи вакцинації зростають! Так, за минулий тиждень вдалось зробити понад 1,5 мільйон щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини: з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу