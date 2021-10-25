Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів. Водночас видужали – 4 598 хворих.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 68 569 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 34540;
  • методом ІФА – 6 487;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27542.

Поширення коронавірусу в регіонах

  • Київ – 546 випадків;
  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 320 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1065 випадків;
  • Донецька область – 510 випадків;
  • Житомирська область – 1042 випадки;
  • Закарпатська область – 62 випадки;
  • Запорізька область – 1037 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 323 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 1262 випадки;
  • Львівська область – 877 випадків;
  • Миколаївська область – 565 випадків;
  • Одеська область – 1262 випадки;
  • Полтавська область – 76 випадків;
  • Рівненська область – 236 випадків;
  • Сумська область – 799 випадків;
  • Тернопільська область – 327 випадків;
  • Харківська область – 1687 випадків;
  • Херсонська область – 923 випадки;
  • Хмельницька область – 934 випадки;
  • Черкаська область – 259 випадків;
  • Чернівецька область – 459 випадків;
  • Чернігівська область – 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Впродовж доби в Україні провели 101 331 щеплення проти коронавірусної хвороби. Зокрема, першу дозу отримали 75 240 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 26 091 людина.

У МОЗ наголосили, що темпи вакцинації зростають! Так, за минулий тиждень вдалось зробити понад 1,5 мільйон щеплень.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналуЯкі привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу