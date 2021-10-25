Спад після вихідних: в Україні 14,6 тисячі інфікованих, однак смертність все ще висока
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 14 634 людей, зокрема 999 дітей та 173 медпрацівники. Щеплення проти коронавірусу отримали понад 101 тисяча українців.
Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів. Водночас видужали – 4 598 хворих.
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Впродовж минулої доби в Україні провели 68 569 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 34540;
- методом ІФА – 6 487;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27542.
Загальна статистика!
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою.
Станом на 25 жовтня одужали 2 380 374 особи. Однак, жертвами недуги стали 64 202 мешканці країни.
Поширення коронавірусу в регіонах
- Київ – 546 випадків;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 320 випадків;
- Дніпропетровська область – 1065 випадків;
- Донецька область – 510 випадків;
- Житомирська область – 1042 випадки;
- Закарпатська область – 62 випадки;
- Запорізька область – 1037 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 323 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 1262 випадки;
- Львівська область – 877 випадків;
- Миколаївська область – 565 випадків;
- Одеська область – 1262 випадки;
- Полтавська область – 76 випадків;
- Рівненська область – 236 випадків;
- Сумська область – 799 випадків;
- Тернопільська область – 327 випадків;
- Харківська область – 1687 випадків;
- Херсонська область – 923 випадки;
- Хмельницька область – 934 випадки;
- Черкаська область – 259 випадків;
- Чернівецька область – 459 випадків;
- Чернігівська область – 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні
Впродовж доби в Україні провели 101 331 щеплення проти коронавірусної хвороби. Зокрема, першу дозу отримали 75 240 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 26 091 людина.
У МОЗ наголосили, що темпи вакцинації зростають! Так, за минулий тиждень вдалось зробити понад 1,5 мільйон щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини:
- з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 15 955 360 щеплень.