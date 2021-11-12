Добова статистика COVID-19
До лікарень госпіталізували 4 318 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужали 21 941 людина.
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Темпи тестування
На виявлення коронавірусної інфекції в країні здійснили 128 108 тестів за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 61 714;
- методом ІФА – 17 057;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.
Випадки коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1802 випадки;
- Вінницька область – 1000 випадків;
- Волинська область – 719 випадків;
- Дніпропетровська область – 1867 випадків;
- Донецька область – 1348 випадків;
- Житомирська область – 737 випадків;
- Закарпатська область – 526 випадків;
- Запорізька область – 1111 випадків;
- Івано-Франківська область – 890 випадків;
- Київська область – 970 випадків;
- Кіровоградська область – 169 випадків;
- Луганська область – 436 випадків;
- Львівська область – 1154 випадки;
- Миколаївська область – 972 випадки;
- Одеська область – 1816 випадків;
- Полтавська область – 1257 випадків;
- Рівненська область – 1012 випадків;
- Сумська область – 927 випадків;
- Тернопільська область – 659 випадків;
- Харківська область – 1042 випадки;
- Херсонська область – 584 випадки;
- Хмельницька область – 1090 випадків;
- Черкаська область – 822 випадки;
- Чернівецька область – 351 випадок;
- Чернігівська область – 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал