Добова статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 4 318 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужали 21 941 людина.

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Темпи тестування

На виявлення коронавірусної інфекції в країні здійснили 128 108 тестів за добу, зокрема:

методом ПЛР – 61 714;

методом ІФА – 17 057;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

Загальні темпи поширення COVID-19! Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.

Випадки коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал