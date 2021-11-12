Добова статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 4 318 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужали 21 941 людина.

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Темпи тестування

На виявлення коронавірусної інфекції в країні здійснили 128 108 тестів за добу, зокрема:

  • методом ПЛР – 61 714;
  • методом ІФА – 17 057;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

Випадки коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 1802 випадки;
  • Вінницька область – 1000 випадків;
  • Волинська область – 719 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1867 випадків;
  • Донецька область – 1348 випадків;
  • Житомирська область – 737 випадків;
  • Закарпатська область – 526 випадків;
  • Запорізька область – 1111 випадків;
  • Івано-Франківська область – 890 випадків;
  • Київська область – 970 випадків;
  • Кіровоградська область – 169 випадків;
  • Луганська область – 436 випадків;
  • Львівська область – 1154 випадки;
  • Миколаївська область – 972 випадки;
  • Одеська область – 1816 випадків;
  • Полтавська область – 1257 випадків;
  • Рівненська область – 1012 випадків;
  • Сумська область – 927 випадків;
  • Тернопільська область – 659 випадків;
  • Харківська область – 1042 випадки;
  • Херсонська область – 584 випадки;
  • Хмельницька область – 1090 випадків;
  • Черкаська область – 822 випадки;
  • Чернівецька область – 351 випадок;
  • Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

стастистика смертей
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал