COVID-19 в Україні: інфікувались майже 9 тисяч людей, 367 померли

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 8 940, серед них 414 дітей та 251 медпрацівник. Смертність продовжує бути на високому рівні, від учора від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів.

Як змінилась ситуація з коронавірусом за добу

Від учора до лікарень госпіталізували 2 042 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас видужали від коронавірусу 12 075 хворих.

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Лабораторії здійснили тестувань 77 678:

методом ПЛР – 37 557,

методом ІФА – 16 815,

досліджень експрес-тестами на антиген – 23 306.

Ситуація з вакцинацією

Загалом, від початку епідемії в країні захворіли 1 961 956 людей, з них станом на 20 квітня видужали 1 499 752 людей. Втім, померли від ускладнень, на жаль, 40 367 громадян країни.

Ві учора щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Кількість інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;

Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;

Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;

Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;

Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;

Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;

Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;

Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;

Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;

Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;

Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;

Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;

Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;

Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;

Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;

Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;

Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;

Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;

Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;

Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;

Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу