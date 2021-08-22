До лікарень госпіталізували 701 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного нагляду. Якщо враховувати, що впродовж доби виявили разом 1 003 інфікованих, то показник госпіталізованих у понад 700 – високий.
Водночас захворюваність у порівнянні з минулою добою дещо знизилась, вчора приріст хворих становив 1732, сьогодні ж цей показник на 729 людей менше. Втім, це пов'язано з тим, що у вихідні в країні провадять менше тестувань на COVID-19.
Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей.
Кількість проведених тестувань
методом ПЛР – 15 850 осіб,
методом ІФА – 2 233 особи,
експрес-тестами – 20 019 осіб.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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