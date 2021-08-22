Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 701 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного нагляду. Якщо враховувати, що впродовж доби виявили разом 1 003 інфікованих, то показник госпіталізованих у понад 700 – високий.

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Водночас захворюваність у порівнянні з минулою добою дещо знизилась, вчора приріст хворих становив 1732, сьогодні ж цей показник на 729 людей менше. Втім, це пов'язано з тим, що у вихідні в країні провадять менше тестувань на COVID-19.

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей.

Кількість проведених тестувань

методом ПЛР – 15 850 осіб,

методом ІФА – 2 233 особи,

експрес-тестами – 20 019 осіб.

Загальна статистика поширення COVID-19 Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 274 561 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 22 серпня одужало – 2 200 999 осіб. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 457 людей.

Кількість хворих в регіонах за добу: Київ – 153;

Вінницька область – 21;

Волинська область – 8;

Дніпропетровська область – 131;

Донецька область – 50;

Житомирська область – 52;

Закарпатська область – 6;

Запорізька область – 36;

Івано-Франківська область – 27;

Київська область – 29;

Кіровоградська область – 5;

Луганська область – 16;

Львівська область – 36;

Миколаївська область – 15;

Одеська область – 76;

Полтавська область – 20;

Рівненська область – 16;

Сумська область – 20;

Тернопільська область – 40;

Харківська область – 77;

Херсонська область – 45;

Хмельницька область – 26;

Черкаська область – 17;

Чернівецька область – 51;

Чернігівська область – 30. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу