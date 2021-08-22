COVID-19 в Україні: показник госпіталізованих високий, інфікованих понад тисяча

22 серпня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1003 людини, серед них 45 дітей та 17 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві та Дніпропетровській області.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 701 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного нагляду. Якщо враховувати, що впродовж доби виявили разом 1 003 інфікованих, то показник госпіталізованих у понад 700 – високий. 

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Водночас захворюваність у порівнянні з минулою добою дещо знизилась, вчора приріст хворих становив 1732, сьогодні ж цей показник на 729 людей менше. Втім, це пов'язано з тим, що у вихідні в країні провадять менше тестувань на COVID-19.

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей. 

Кількість проведених тестувань

  • методом ПЛР – 15 850 осіб,
  • методом ІФА – 2 233 особи,
  • експрес-тестами – 20 019 осіб.

Загальна статистика поширення COVID-19 

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 274 561 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 22 серпня одужало – 2 200 999 осіб. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 457 людей. 

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • Київ – 153;
  • Вінницька область – 21;
  • Волинська область – 8;
  • Дніпропетровська область – 131;
  • Донецька область – 50;
  • Житомирська область – 52;
  • Закарпатська область – 6;
  • Запорізька область – 36;
  • Івано-Франківська область – 27;
  • Київська область – 29;
  • Кіровоградська область – 5;
  • Луганська область – 16;
  • Львівська область – 36;
  • Миколаївська область – 15;
  • Одеська область – 76;
  • Полтавська область – 20;
  • Рівненська область – 16;
  • Сумська область – 20;
  • Тернопільська область – 40;
  • Харківська область – 77;
  • Херсонська область – 45;
  • Хмельницька область – 26;
  • Черкаська область – 17;
  • Чернівецька область – 51;
  • Чернігівська область – 30.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська