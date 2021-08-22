COVID-19 в Україні: показник госпіталізованих високий, інфікованих понад тисяча
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1003 людини, серед них 45 дітей та 17 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві та Дніпропетровській області.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 701 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного нагляду. Якщо враховувати, що впродовж доби виявили разом 1 003 інфікованих, то показник госпіталізованих у понад 700 – високий.
До теми Немає побічних ефектів після щеплення проти COVID-19: чи варто хвилюватись
Водночас захворюваність у порівнянні з минулою добою дещо знизилась, вчора приріст хворих становив 1732, сьогодні ж цей показник на 729 людей менше. Втім, це пов'язано з тим, що у вихідні в країні провадять менше тестувань на COVID-19.
Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей.
Кількість проведених тестувань
- методом ПЛР – 15 850 осіб,
- методом ІФА – 2 233 особи,
- експрес-тестами – 20 019 осіб.
Загальна статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 274 561 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 22 серпня одужало – 2 200 999 осіб. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 457 людей.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- Київ – 153;
- Вінницька область – 21;
- Волинська область – 8;
- Дніпропетровська область – 131;
- Донецька область – 50;
- Житомирська область – 52;
- Закарпатська область – 6;
- Запорізька область – 36;
- Івано-Франківська область – 27;
- Київська область – 29;
- Кіровоградська область – 5;
- Луганська область – 16;
- Львівська область – 36;
- Миколаївська область – 15;
- Одеська область – 76;
- Полтавська область – 20;
- Рівненська область – 16;
- Сумська область – 20;
- Тернопільська область – 40;
- Харківська область – 77;
- Херсонська область – 45;
- Хмельницька область – 26;
- Черкаська область – 17;
- Чернівецька область – 51;
- Чернігівська область – 30.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.