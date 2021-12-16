Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 2089 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали 25 499 людей.
Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Лабораторії провели 74 231 тест на виявлення SARS-CoV-2:
- методом ПЛР – 34 486,
- методом ІФА – 8546,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 199.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- м. Київ – 1478;
- Вінницька область – 305;
- Волинська область – 419;
- Дніпропетровська область – 386;
- Донецька область – 473;
- Житомирська область – 325;
- Закарпатська область – 427;
- Запорізька область – 529;
- Івано-Франківська область – 318;
- Київська область – 397;
- Кіровоградська область – 156;
- Луганська область – 83;
- Львівська область – 485;
- Миколаївська область – 297;
- Одеська область – 400;
- Полтавська область – 642;
- Рівненська область – 270;
- Сумська область – 231;
- Тернопільська область – 268;
- Харківська область – 314;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 398;
- Черкаська область – 392;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 332.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
Міфи про коронавірус, які здивують: дивіться відео