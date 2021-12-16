COVID-19 в Україні: майже 10 тисяч інфікованих, 355 летальних випадків

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 9 590 людей. Від ускладнень недуги померли 355 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 2089 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали 25 499 людей.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Лабораторії провели 74 231 тест на виявлення SARS-CoV-2:

методом ПЛР – 34 486,

методом ІФА – 8546,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 199.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ – 1478;

Вінницька область – 305;

Волинська область – 419;

Дніпропетровська область – 386;

Донецька область – 473;

Житомирська область – 325;

Закарпатська область – 427;

Запорізька область – 529;

Івано-Франківська область – 318;

Київська область – 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 83;

Львівська область – 485;

Миколаївська область – 297;

Одеська область – 400;

Полтавська область – 642;

Рівненська область – 270;

Сумська область – 231;

Тернопільська область – 268;

Харківська область – 314;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 398;

Черкаська область – 392;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 332.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 588 147 випадки захворювання на СOVID-19. Станом на 16 грудня одужали 3 284 815 людей. Жертвами коронавірусної хвороби, на жаль, стали 92 313 мешканці країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Міфи про коронавірус, які здивують: дивіться відео