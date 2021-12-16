COVID-19 в Україні: майже 10 тисяч інфікованих, 355 летальних випадків

16 грудня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 9 590 людей. Від ускладнень недуги померли 355 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 2089 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали 25 499 людей.

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Лабораторії провели 74 231 тест на виявлення SARS-CoV-2:

  • методом ПЛР – 34 486,
  • методом ІФА – 8546,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 199.
Увага! За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 588 147 випадки захворювання на СOVID-19. Станом на 16 грудня одужали 3 284 815 людей. Жертвами коронавірусної хвороби, на жаль, стали 92 313 мешканці країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ – 1478;
  • Вінницька область – 305;
  • Волинська область – 419;
  • Дніпропетровська область – 386;
  • Донецька область – 473;
  • Житомирська область – 325;
  • Закарпатська область – 427;
  • Запорізька область – 529;
  • Івано-Франківська область – 318;
  • Київська область – 397;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область – 83;
  • Львівська область – 485;
  • Миколаївська область – 297;
  • Одеська область – 400;
  • Полтавська область – 642;
  • Рівненська область – 270;
  • Сумська область – 231;
  • Тернопільська область – 268;
  • Харківська область – 314;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 398;
  • Черкаська область – 392;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 332.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська