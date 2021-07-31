Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.
До теми Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ
Кількість тестувань:
- методом ПЛР – 20 659 осіб,
- методом ІФА – 7 895 осіб,
- експрес-тестами – 13 992 особи.
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 29 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 випадки;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 85 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 34 випадки;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 70 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.