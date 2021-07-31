COVID-19 в Україні: майже тисяча інфікованих, 15 померли

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 916 людей, серед них 61 дитина та 43 медичних працівників. Найбільше випадків інфікувань зареєстрували у столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.

До теми Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ

Кількість тестувань:

методом ПЛР – 20 659 осіб,

методом ІФА – 7 895 осіб,

експрес-тестами – 13 992 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 252 785 людей. Станом на 31 липня видужали 2 186 863 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 52 945 мешканці країни.

Всього лабораторії провели 11 381 585 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

Київ – 176 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 56 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 29 випадків;

Івано-Франківська область – 22 випадки;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 85 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 34 випадки;

Тернопільська область – 17 випадків;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу