COVID-19 в Україні: майже тисяча інфікованих, 15 померли
31 липня 2021 , 08:18Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 916 людей, серед них 61 дитина та 43 медичних працівників. Найбільше випадків інфікувань зареєстрували у столиці.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.
До теми Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ
Кількість тестувань:
- методом ПЛР – 20 659 осіб,
- методом ІФА – 7 895 осіб,
- експрес-тестами – 13 992 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 252 785 людей. Станом на 31 липня видужали 2 186 863 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 52 945 мешканці країни.
Всього лабораторії провели 11 381 585 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 29 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 випадки;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 85 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 34 випадки;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 70 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.