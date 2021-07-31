COVID-19 в Україні: майже тисяча інфікованих, 15 померли

31 липня 2021 , 08:18
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 916 людей, серед них 61 дитина та 43 медичних працівників. Найбільше випадків інфікувань зареєстрували у столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.

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Кількість тестувань:

  • методом ПЛР – 20 659 осіб,
  • методом ІФА – 7 895 осіб,
  • експрес-тестами – 13 992 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 252 785 людей. Станом на 31 липня видужали 2 186 863 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 52 945 мешканці країни.

Всього лабораторії провели  11 381 585 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

  • Київ – 176 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 56 випадків;
  • Донецька область – 73 випадки;
  • Житомирська область – 27 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 29 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22 випадки;
  • Київська область – 39 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 85 випадків;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 34 випадки;
  • Тернопільська область – 17 випадків;
  • Харківська область – 70 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 41 випадок;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська